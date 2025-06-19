На Арсенальной улице произошел пожар

Дополнительные сведения о происшествии находятся на стадии выяснения.

В четверг, 19 июня, в Северной столице на Арсенальной улице произошло возгорание. Предварительная информация свидетельствует о том, что пламя охватило территорию одного из расположенных там предприятий.

Дополнительные сведения о происшествии находятся на стадии выяснения.

Тем временем очевидцы происшествия передали видеосвидетельства инцидента Telegram-каналу "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер". Судя по кадрам, густой дым отчетливо виден с правого фланга здания.

Ранее мы сообщили о том, что в СНТ под Петербургом взорвался газовый баллон. Погиб пенсионер. Поздно вечером накануне местные жители вызвали экстренные службы, сообщив, что услышали громкий взрыв, вслед за которым заметили огонь, распространившийся по дому на 13-й линии. Возгорание удалось потушить глубокой ночью следующего дня. Во время разборки обломков спасателями было обнаружено сильно обгоревшее тело 65-летнего пенсионера из Петербурга. Предположительно, причиной трагедии послужила поломка оборудования отопления, повлекшая за собой взрыв бытового газового баллона внутри жилого помещения.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер