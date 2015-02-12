Россия и Монголия договорились запустить прямые рейсы

Рейсы планируют запустить между Москвой и Улан-Батором транзитом через Красноярск.

Власти России и Монголии договорились запустить прямые рейсы. Об этом сообщает информагентство "Монцамэ" со ссылкой на министра транспорта и автомобильных дорог Борхуугийна Дэлгэрсайхана.

Рейсы планируют запустить между Москвой и Улан-Батором транзитом через Красноярск. Их будет выполнять авиакомпания Aero Mongolia. Сроки начала полетов не уточняются. Также отмечается, что в вопросе, связанном с коммерческой посадкой в Красноярске, важна поддержка Федерального собрания РФ для решения таможенных вопросов

Отметим, что авиакомпания Aero Mongolia выполняет внутренние и международные рейсы. Ее воздушный флот состоит из самолетов Embraer и Airbus.

Фото: pxhere.com