  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ГД внесли законопроект о торговле лекарствами в передвижных аптеках
Сегодня, 12:02
38
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

В ГД внесли законопроект о торговле лекарствами в передвижных аптеках

0 0

Эксперимент может начаться 1 июля 2026 года.

Группа депутатов от фракции "Единая Россия" внесла на рассмотрение в Государственную думу законопроект о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках. Текст документ размещен в законодательной электронной базе. Предложение касается сроков проведения эксперимента по стране. Он продлится три года, начиная 1 июня 2026 года и заканчивая 1 июнем 2029 года.  Аптечные организации России смогут в розницу реализовывать лекарства через передвижные торговые пункты. Подобный способ продажи товара тможно будет вести в селах, на территории которых зачастую отсутствуют обычные аптеки.

Депутаты ожидают, что в передвижных аптечных пунктах нельзя будет продавать определенные списки лекарств. В частности, речь идет о медицинских препаратах, которые содержат в себе наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества и их прекурсоры. Запреты и ограничения затронут попадет продажу препаратов предметно-количественного учета, иммунобиологических лекарств, лекарств с содержанием спирта свыше 25 процентов и препаратов, требующих определенного температурного хранения ниже 15 градусов по Цельсию.

В российском законопроекте авторы заметили, что в инициативе примут участие те аптеки, которые будут соответствовать требованиям федерального правительства. Кабинет министров дополнительно установит конкретные параметры проведения эксперимента  по стране, а также порядок включения в него субъектов. В том случае, если Госдума примет документ, а затем его подпишет глава государства Владимир Путин, то нововведение будет распространено с 1 июля 2026 года. 

В ГД рассказали о размерах разовой выплаты накопительной пенсии в 2026 году.

Фото: Piter.tv

Теги: госдума, лекарства, регионы, эксперимент
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии