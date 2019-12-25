В Петербурге вывели новую породу "ленинградских золотисто-серых" кур

По сравнению со своими сородичами, эти птицы быстрее набирают вес, уровень яйценоскости значительно выше.

Петербургские ученые из Всероссийского научно-исследовательского института генетики и разведения сельскохозяйственных животных вывели новую породу "ленинградских золотисто-серых" кур. Об этом пишет ТАСС.

Над усовершенствованием кур специалисты работали около пяти лет. В этом году новую породу подготовят к официальному оформлению и представят в министерстве сельского хозяйства.

По сравнению со своими сородичами, эти птицы быстрее набирают вес, уровень яйценоскости значительно выше.

В коллекции института находится более 40 пород кур. Более 10 лет назад ученые вывели еще пушкинскую породу. Также проведен успешный эксперимент по воссозданию исчезнувшей около века назад павловской породы по описанным фенотипам.

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