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В ЛЭТИ разрабатывают биочип для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний
Сегодня, 12:08
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В ЛЭТИ разрабатывают биочип для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний

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Новинка поможет экстренно анализировать сразу несколько параметров.

В петербургском университете "ЛЭТИ" разрабатывают биочип для быстрой диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщается в официальной группе вуза "ВКонтакте".

Отмечается, что новинка актуальна для неотложной кардиологии, поскольку помогает оценить состояние пациента "на ходу" и оказать больному экстренную помощь. С помощью биочипа врачи смогут оперативно оценивать уровень повреждения миокарда и повышать успех последующей операции. Кроме того, биосенсорная система сможет одновременно анализировать несколько диагностических параметров.

Данный проект направлен на создание сенсорной системы для экспресс-диагностики уровня белковых маркеров острых сердечно-сосудистых состояний. Например, уровень миелопероксидазы поможет врачам оценить степень повреждения миокарда, что позволит своевременно скорректировать ход операции.

разработчик Никита Ситков

Названы факторы, способные продлить жизнь до ста лет.

Фото: СПбГЭТУ "ЛЭТИ" / "ВКонтакте"

Теги: лэти, медицина, наука
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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