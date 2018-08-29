Козам больше нравятся счастливые люди

Козам показывали одновременно две фотографии незнакомых им людей. Только на одном изображении человек был сердитый, а на втором улыбался. Козы смотрели и подходили ближе к снимкам с улыбающимися людьми.

Козы не только умеют распознавать человеческие эмоции, но и предпочитают счастливые человеческие лица. Это доказали британские этологи, они опубликовали результаты своих исследований в Royal Society Open Science.

Так как около 10 тысяч лет назад кошки, собаки одомашнивались и находились в тесном контакте с людьми, они легко научились распознавать эмоции хозяев. Но как ведут себя те же козы, которых растили ради молока, мяса и шерсти, не известно.

В эксперименте участвовало 20 животных из питомника Баттеркапс в Кенте. Козам показывали одновременно две фотографии незнакомых им людей. Только на одном изображении человек был сердитый, а на втором улыбался. Козы смотрели и подходили ближе к снимкам с улыбающимися людьми.

Мы уже знали, что козы очень хорошо распознают язык человеческого тела, но не знали как они реагируют на эмоции на лице человека, например гнев и счастье. Мы впервые показали, что козы не только различают выражения лиц, но и предпочитают взаимодействовать со счастливыми. Доктор Кристиан Ноурот (Christian Nawroth), ведущий автор исследования

Также британские инженеры разработали пространство виртуальной реальности, где люди смогут безопасно взаимодействовать с агрессивными собаками, чтобы правильно понимать их реальных собратьев.

Видео: Nplus1/ Youtube