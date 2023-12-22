Участок набережной канала Грибоедова перекроют с 1 апреля на полтора года

Ограничения снимут 13 октября 2025 года.

В Центральном районе ограничивается проезд по набережной канала Грибоедова от Итальянской улицы до Инженерной улицы и по Инженерной улице от набережной канала Грибоедова до площади Искусств. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Проезд закроют с 1 апреля 2024 года. Ограничения снимут 13 октября 2025 года. В ГАТИ призвали планировать маршруты заранее, учитывая новые ограничения. Кроме того, важно обращать внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда.

Ранее стало известно, что в Петроградском районе с 31 марта ограничат проезд на двух улицах. Дороги перекроют в связи с работами по реконструкции кабельной линии. На Петрозаводской улице движение ограничат от Лодейнопольской улицы до Чкаловского проспекта. На Лодейнопольской улице водители не смогут проехать по участку в направлении от Левашовского проспекта к Петрозаводской улице.

Кроме того, в Петро-Славянке на Клубной закроют проезд до 31 июля. Речь идет об участке от 1-го проезда до Совхозного проспекта.

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