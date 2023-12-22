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В Петроградском районе с 31 марта ограничат проезд на двух улицах
Сегодня, 15:21
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В Петроградском районе с 31 марта ограничат проезд на двух улицах

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Дороги перекроют в связи с работами по реконструкции кабельной линии.

В Петроградском районе с 31 марта закроют движение по двум улицах. Ограничения будут действовать до 18 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ. 

Дороги перекроют в связи с работами по реконструкции кабельной линии. На Петрозаводской улице движение ограничат от Лодейнопольской улицы до Чкаловского проспекта. На Лодейнопольской улице водители не смогут проехать по участку в направлении от Левашовского проспекта к Петрозаводской улице.

Объезд: Петрозаводская улица, Барочная улица, Левашовский проспект, улица. Ленина, Чкаловский проспект, Большая Зеленина улица.

Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что водителям придется объезжать улицу Помяловского до 15 мая.

Фото: Piter.tv

Теги: гати, лодейнопольская улица, петрозаводская улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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