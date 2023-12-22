В Петроградском районе с 31 марта ограничат проезд на двух улицах

В Петроградском районе с 31 марта закроют движение по двум улицах. Ограничения будут действовать до 18 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.
Дороги перекроют в связи с работами по реконструкции кабельной линии. На Петрозаводской улице движение ограничат от Лодейнопольской улицы до Чкаловского проспекта. На Лодейнопольской улице водители не смогут проехать по участку в направлении от Левашовского проспекта к Петрозаводской улице.
Объезд: Петрозаводская улица, Барочная улица, Левашовский проспект, улица. Ленина, Чкаловский проспект, Большая Зеленина улица.
Пресс-служба ГАТИ
Ранее мы писали, что водителям придется объезжать улицу Помяловского до 15 мая.
Фото: Piter.tv
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