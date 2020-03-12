Участников одиночных пикетов задерживают в Петербурге

По словам полицейских, задержали 28 человек.

В редакцию Piter.tv попала видеозапись задержания одного из пикетирующих против принятия поправок в Конституцию.

Днем 12 марта петербуржцы с активной гражданской позицией вышли на улицы, чтобы высказать свое мнение о новом законопроекте. У здания Мариинского дворца собралось около 10 человек, у которых полицейские проверяли документы. Вечером того же дня начались задержания.

На кадрах видно, как мужчину с плакатом "Я увольняю Путина" провожают в автозак шестеро оперативников.

Ранее ОВД-Инфо сообщил, что на 19:30 в Петербурге, задержаны 16 человек, в то время как в Екатеринбурге и Туле суды назначают наказания участникам акции.

Ранее мы писали, что Захарова высказалась о начале судебного процесса по делу о крушении малайзийского боинга.

Видео: Piter.tv