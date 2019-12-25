"Яблоко" пикетирует в Петербурге против поправок в Конституцию

Представители партии пикетируют против обнуления сроков.

Петербургское отделение партии "Яблоко" вышло на улицы с одиночными пикетами в среду, 11 марта, сообщает ЗакС.ру.

Сообщается, что акция проходит у станции метро "Гостиный двор". Пришедшие на пикеты выражают свое мнение против обнуления президентских сроков и других поправок в Конституцию. Первым плакат в руки взял один из депутатов ЗакСа. В акции планировало принять участие около 11 человек.

Немногим раньше, также 11 марта, проходили пикеты у Законодательного Собрания города. Лидер партии также анонсировал одиночные пикеты на 12 марта.

Ранее мы сообщали, что Ирина Хакамада прокомментировала возможное обнуление президентского срока Путина.