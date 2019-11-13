Ирина Хакамада прокомментировала возможное обнуление президентского срока Путина

Бывший кандидат в президенты высказала свою точку зрения о предложении Валентины Терешковой обнулить срок президента.

Бизнес-тренер и бывший кандидат в президенты России Ирина Хакамада прокомментировала PIter.TV возможное обнуление президентского срока Владимира Путина. По ее словам, различные идеи по сохранению власти могут губительно на этой власти сказаться.

Чем больше власть будет придумывать любые способы, чтобы сохранить вне зависимости от течения времени свои позиции, тем больше она будет разрушаться. Чтобы не разрушаться, надо меняться со временем. Со временем надо дружить, а не отрицать его, время все равно сильнее. Ирина Хакамада, бизнес-тренер

Ранее депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина после внесения поправок в Конституцию. Госдума приняла законопроект об изменениях в Конституцию во втором чтении. Всероссийское голосование о поправках запланировано на 22 апреля.

Видео: Piter.TV