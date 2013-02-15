Ирина Хакамада проведет в Петербурге семинар "Энергия: зарождение и управление"

Эксперт поделится с аудиторией секретами сохранения внутренней энергии и поможет найти свой источник силы.

В последний день весны, 31 мая, в Петербурге выступит Ирина Хакамада. Спикер проведет семинар "Энергия: зарождение и управление", на котором расскажет, как научиться управлять своей активностью, работая с телом и мозгом. Кроме того, журналистка объяснит, как создавать запас энергии и не зависеть от других людей и обстоятельств.

Эксперт поделится с аудиторией секретами сохранения внутренней энергии, поможет найти свой источник силы и подскажет, как определить, к какому энергетическому типу людей вы относитесь.

Человек, у которого много энергии — является источником счастья каждую минуту, вне зависимости от того, что происходит. Такие женщины и мужчины всегда окружены самыми интересными людьми. Базовым является энергетический потенциал – сохраненный и пополняющийся. Ирина Хакамада

Встреча со спикером продет в концертном зале "Колизей" на Невском проспекте, 100. Билеты на семинар можно приобрести на этом сайте.

Фото: hakamada.spb.ru