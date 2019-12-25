Окончательные результаты будут опубликованы после утверждения комиссии.

В Свердловской области поправки поддержали 65,97% избирателей. На данный момент обработано 100% протоколов. Об этом пишет агентство ТАСС со ссылкой на избирательную комиссию региона.

Против поправок в основной закон страны проголосовали 32,96% избирателей. Явка на голосование составила 51,59%, чуть больше одного процента бюллетеней было признано недействительными.

Окончательные результаты будут опубликованы после утверждения комиссии.

Ранее завершилось голосование по вопросу поправок в конституцию России.