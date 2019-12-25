Завершилось голосование по вопросу поправок в конституцию России

Ведется подсчет голосов за все семь дней голосования.

В России завершился период голосования по поправкам в Конституцию страны. В 8 часов утра по московскому времени 1 июля открылись избирательные участки для голосования по поправкам в Конституцию России в европейской части страны в основной день голосования. В 20:00 в Калининграде участки для голосования закрылись, на самом западе страны. В избирательных комиссиях подводят итоги голосования.

Из-за эпидемиологической обстановки возможность проголосовать у россиян была с 25 по 30 июня. Считать голоса граждан на избирательных участках начали по всем семи дням голосования. Из-за географической протяженности России, расположенной в 11 часовых поясах, голосование в общей сложности длится для ее граждан более суток.

В Петербурге работали 1899 избирательных комиссий на "постоянных" участках и 47 - в местах временного пребывания тех, кто находится на территории города. Из них 41 были расположены в медицинских учреждениях, два – в СИЗО, три – в аэропорту "Пулково", на Ладожском и Московском вокзалах.

Фото: Piter.tv