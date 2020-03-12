Захарова высказалась о начале судебного процесса по делу о крушении малайзийского боинга

Политик отметила, что голландцы требуют от суда быстрого формального утверждения навязываемой версии трагедии.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова назвала бесцеремонным поведение голландских прокуроров, рассматривающих дело о крушении малайзийского боинга на востоке Украины. На брифинге 12 марта Захарова отметила, что обвинение требует от суда быстрого формального утверждения навязываемой версии трагедии.

Также представитель МИД подчеркнула, что ажиотаж вокруг судебного процесса продолжает подпитываться западными политиками и следователями. Захарова отметила, что прокуроры уже сейчас начали цитировать показания анонимных свидетелей, в то же время общественность запугана информацией о деятельности российских спецслужб. По словам политика, обществу навязывается мнение, что спецслужбы якобы пытаются выяснить личности свидетелей, запугать их и помешать процессу.

Напоследок Захарова напомнила, что Россия не участвует в судебных прениях.

Более того, утверждения о причастности нашей страны к катастрофе не имеют под собой оснований и базируются на сомнительных источниках. - подчеркнула политик.

Ранее стала известна причина участия подозреваемого россиянина в суде по делу MH17.

Видео: Ministry of Foreign Affairs of Russia, А поговорить / YouTube