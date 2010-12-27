Участников одиночных пикетов задержали в Петербурге

Двое активистов попали в отделение полиции.

В Петербурге задержаны двое участников одиночных пикетов. Около станции метро "Гостиный двор" правоохранительные органы поймали молодых людей. Оба выступали за разные инициативы. В отделение полиции попали Сергей Думцев и Евгений Мусин. Об этом сообщил депутат Борис Вишневский. По сведениям представителя ЗакСа, Думцева доставили в 28-ое отделение.

Евгений Мусин попал в поле зрения оперативников из-за плаката "Да - депутату Вишневскому, нет - клевете и пропаганде, нет - Путину и пропаганде". Мусин держал плакат, указывающий на чрезмерное повышение стоимости проезда. Он также выразил критику в адрес губернатора Петербурга Александра Беглова.Сейчас полиция проверяет, привлекались ли местные жители ранее по статье за нарушение правил проведения акции.

Ранее Piter.tv писал о том, что в петербургском метрополитене сравнили перегоны с чайниками.

Фото: Piter.tv

