Беглов сократил субсидию на общественный транспорт

Борис Вишневский считает, что повышение цены на проезд - практически решенный вопрос.

Днем 11 ноября стало известно, что правительство Петербурга сократило субсидию на городской общественный транспорт. Информация стала доступна благодаря Борису Вишневскому. Депутат добавил, что теперь увеличение стоимости проезда практически неизбежно.

Ранее Александр Беглов заявил, что в Смольном поддержали инициативу поднять стоимость проезда на 2020 год. Разовый проезд в метро будет стоить 60 рублей, а проезд на наземных видах транспорта - 50 рублей. Это связано с тем, что чиновники заложили на три миллиарда рублей меньше на поддержку транспортных компаний. Однако постановление еще не принято. Все решится на втором чтении законопроекта, которое пройдет 20 ноября.

Ранее Piter.tv писал о том, что транспортная реформа поможет пополнить бюджет Петербурга за счет туристов.

Фото: Piter.tv

