Транспортная реформа поможет пополнить бюджет Петербурга за счет туристов

При оформлении Единой карты петербуржца стоимость проезда на метро будет стоить 30, а не 60 рублей.

Смольный в 2020 году проведет транспортную реформу. Власти планируют разгрузить трафик на дорогах и предоставят возможность петербуржцам сэкономить на проезде в общественном транспорте благодаря использованию специальной карты.

В рамках реформы наведут порядок и в сфере пассажирских перевозок. Автобусы частных компаний, водители которых часто создают аварийные ситуации на дорогах, лишатся части маршрутов. Взамен Смольный запустит новые автобусы, для которых проложат оптимизированные маршруты.

В городской бюджет по инициативе губернатора Александра Беглова были внесены поправки: цена на жетон в метро с 2020 года составит 60 рублей. Горожане смогут сэкономить на проезде за счет оформления Единой карты петербуржца: при стоимости жетона в 60 рублей они оплатят лишь 30 рублей.

Единая карта петербуржца пригодится и в других сферах. Горожане могут использовать ее как полис ОМС, электронную подпись, на нее будут приходить различные бюджетные выплаты, включая пенсии. Карту можно оформить в Сбербанке, банках "Санкт-Петербург" и ВТБ.

Иностранные туристы за проезд будут платить без льгот по полной стоимости. Эти деньги Смольный направит на благоустройство Петербурга.

Стоит отметить, что за рубежом проезд в метро стоит еще дороже. Так, в Соединенных Штатах билет обойдется в три доллара (или 200 рублей). При таких расценках в других странах туристы не заметят разницы в Петербурге и турпоток не сократится.

Фото: Piter.TV