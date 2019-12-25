Участники саммита НАТО в Мадриде намерены пересмотреть позицию альянса по России и КНР

Йенс Столтенберг рассказал о темах, которые страны альянса поднимут в Испании.

Участники саммита НАТО в Мадриде намерены пересмотреть позицию Североатлантического военного альянса по России и Китаю. Соответствующее заявление сделал в интервью испанскому изданию ABC генеральный секретарь Йенс Столтенберг. По мнению эксперта, мероприятие в Испании будет иметь чрезвычайно важное значение для стран, так как на нем будет приниматься концепция по стратегической безопасности, отражающая новую реальность.

Теперь, безусловно, мы обсудим агрессивные действия РФ, а также влияние подъема Китая на нашу безопасность. Мадридский саммит станет одним из наших самых важных саммитов. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Эксперт подчеркнул, что текущий документ причисляет российскую сторону к стратегическим партнерам, а также не упоминает Китай. Столтенберг добавил, что в Мадриде стороны затронут вопросы по тем угрозам, которые исходят с южного направления. В частности, речь пойдет о терроризме. По мнению генсека НАТО, стабильность африканского региона важна для альянса. Страны примут решения, касающиеся сферы влияния в акватории региона. Генсек призвал сообщество быть готовыми к затяжному конфликту на Украине.

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Фото: YouTube / NATO News