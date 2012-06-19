Президент Турции признался, что переговоры со Швецией и Финляндией по НАТО не были продуктивными для страны

Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры со Швецией и Финляндией по вопросу о вступлении НАТО не принесли хороших новостей для страны. Об этом сообщили в RT.
К сожалению, встреча делегаций прошла не на том уровне, которого мы ожидали.
Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган
Кроме того, политик упрекнул Хельсинки и Стокгольм в "неискренности". Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: Эрдоган созвонится с Путиным и Зеленским 30 мая.
Фото: Pixabay.com
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