Президент Турции признался, что переговоры со Швецией и Финляндией по НАТО не были продуктивными для страны

Общение не показалось политику искренним.

Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган заявил, что переговоры со Швецией и Финляндией по вопросу о вступлении НАТО не принесли хороших новостей для страны. Об этом сообщили в RT.

К сожалению, встреча делегаций прошла не на том уровне, которого мы ожидали. Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган

Кроме того, политик упрекнул Хельсинки и Стокгольм в "неискренности". Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: Эрдоган созвонится с Путиным и Зеленским 30 мая.

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