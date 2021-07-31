Эрдоган созвонится с Путиным и Зеленским 30 мая

Как отметил президент Турции, Анкару волнует ситуация между Россией и Украиной, "с каждым днем" она ухудшается.

Президент Турции Рейджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 30 мая, проведет телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, турецкий политик позвонит главе Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщили на портале TRT Harber.

Как отметил Эрдоган, Анкару волнует ситуация между Россией и Украиной, "с каждым днем" она ухудшается. Поэтому президент Турции поставил перед собой задачу убедить конфликтующие стороны провести диалог.

Ранее на Piter.tv: политолог Гераскин объяснил, каким образом Турция может помешать Швеции и Финляндии вступить в НАТО.

Фото: YouTube / CNN TÜRK