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Политолог Гераскин объяснил, каким образом Турция может помешать Швеции и Финляндии вступить в НАТО
Сегодня, 19:29
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Политолог Гераскин объяснил, каким образом Турция может помешать Швеции и Финляндии вступить в НАТО

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Эксперт подчеркнул, что Россия в текущей обстановке должна действовать на опережение.

Политолог Центра экспертного сопровождения "Эксполит" Илья Гераскин рассказал, как Турция может помешать Финляндии и Швеции стать членами Североатлантического альянса. По словам специалиста, НАТО без Анкары не может принять консолидированное решение по вступлению других стран в союз. Об этом сообщили на портале "Телеканал  360".

Как отметил Гераскин, Финляндия и Швеция вряд ли будут выполнять условия, которые выдвигает Турция. Кроме того, требования страны очень размытые, что делается в дипломатии для того, чтобы переговорщик не понимал, какие перед ним ставят задачи.

Эксперт подчеркул, что Россия в текущей обстановке должна действовать на опережение. НАТО разрастается, что создает угрозу для границ РФ. 

Ранее на Piter.tv: в Латвии могут уничтожить памятник Освободителям Риги до 15 ноября.

Фото:  pixabay

 

Теги: гераскин мнение, нато швеция финляндия, политолог, турция помешает нато
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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