В Латвии могут уничтожить памятник Освободителям Риги до 15 ноября

Задачу планируют направить войскам НАТО.

Сейм Латвии сейчас рассматривает предложение об уничтожении памятника Освободителям Риги. Задачу планируют отдать войскам Североатлантического альянса. Об этом сообщили на портале Life со ссылкой на заявления вице-мэра города Вилниса Кирсиса.

Как указал политик, с инициативой выступили граждане государства. Мемориал планируют снести до 15 ноября. Сейчас власти занимаются составлением сметы, чтобы понять, сколько средств им понадобится для уничтожения объекта. Если демонтаж будет слишком дорогим, то они планируют попросить НАТО взорвать памятник.

Мы не хотели бы это раскрывать, чтобы избежать возможных провокаций Вилнис Кирсис, вице-мэр Риги

Ранее на Piter.tv: в Риге трактором убрали цветы, возложенные 9 мая у памятника Освободителям.

Фото: Википедия