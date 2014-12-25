Монумент был огражден забором, на который повесили флаги Латвии и Украины.

Власти Риги убрали цветы, возложенные 9 мая у памятника советским воинам-освободителям. Об этом сообщает Telegram-канал "Спутник Ближнее зарубежье" со ссылкой на депутата городской думы Константина Чекушина.

Уборкой цветов, выложенных у мемориала, занимались коммунальные службы столицы Латвии. Для уборки использовали трактор.

Отметим, что памятник воинам-освободителям был огражден забором, на который повесили флаги Латвии и Украины.

Ранее мы сообщали, что посла России Андреева облили краской на кладбище советских воинов в Варшаве.

Видео: Telegram / Русская Весна Z : спецоперация на Украине и Донбассе