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На президентских выборах в Турции пока лидирует Тайип Эрдоган
Сегодня, 19:41
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На президентских выборах в Турции пока лидирует Тайип Эрдоган

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Свои кандидатуры выдвинули 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган, 74-летний Кемаль Кылычдароглу, а также 55-летний Синан Оган.

На президентских выборах в Турции пока лидирует Тайип Эрдоган. Политик набрал 57,3 процента голосов. Об этом сообщили "РИА Новости". 

За конкурента экс-президента Кемаля Кылычдароглу проголосовали 35,8 процентов. Окончательные итоги будут известны 19 мая. Их опубликуют в официальной турецкой газете. 

Свои кандидатуры выдвинули 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган, 74-летний Кемаль Кылычдароглу, а также 55-летний Синан Оган.

Предварительные результаты выборов огласят этой ночью. 

Ранее на Piter.tv: в Турции завершились выборы президента страны.

Фото: YouTube / PBS NewsHour

Теги: выборы президента, турция, эрдоган
Категории: Лента новостей, Новости России,

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