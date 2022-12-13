На президентских выборах в Турции пока лидирует Тайип Эрдоган. Политик набрал 57,3 процента голосов. Об этом сообщили "РИА Новости".
За конкурента экс-президента Кемаля Кылычдароглу проголосовали 35,8 процентов. Окончательные итоги будут известны 19 мая. Их опубликуют в официальной турецкой газете.
Свои кандидатуры выдвинули 69-летний Реджеп Тайип Эрдоган, 74-летний Кемаль Кылычдароглу, а также 55-летний Синан Оган.
Предварительные результаты выборов огласят этой ночью.
Ранее на Piter.tv: в Турции завершились выборы президента страны.
Фото: YouTube / PBS NewsHour
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