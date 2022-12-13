Эрдоган лидирует во втором туре президентских выборов

Сегодня, 28 мая, проходит второй этап выборов президента Турции. Действующий глава страны Реджеп Тайип Эрдоган занимает лидирующую позицию во втором туре президентских выборов. Об этом сообщили в ТАСС, ссылаясь на данные ЦИК.
После обработки 28,1 процента бюллетеней Эрдоган набирает 59,2 процента голосов, у Кылычдароглу – 40,8 процента.
Добавим, что оппозиционное агентство Anka, которое ведет свой подсчет, также фиксирует перевес в пользу Эрдогана. По данным издания, после обработки 88 процентов бюллетеней действующий президент выигрывает с 50,65 процентами. Кемаль Кылычдароглу набрал пока 49,35 процентов.
Напомним, 14 мая прошел первый тур выборов президента Турции. По итогам голосования ни один из кандидатов не набрал 50% голосов. Основным соперником Эрдогана является лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу.
Ранее на Piter.tv: Эрдоган приехал на избирательный участок в Стамбуле.
Фото: Pxhere
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