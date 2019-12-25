Участники протестной акции не стали расходиться после призыва штаба Навального

Акция продолжилась на соседней улице.

Штаб Навального в Петербурге сообщил о том, что большинство протестующих дошло до Пионерской площади. На этом шествие можно завершить. По словам корреспондента Piter.TV, который находится на месте событий, не все участники митинга стали расходиться. Задержания продолжились на соседнем Подъездном переулке.

В штабе Навального заявили о том, что "план сработал" и горожане смогли пройти по улицам Петербурга. В этот раз люди не стали долго задерживаться на одном месте, а перемещались по центру. Основные жесткие задержания пришлись на Сенную площадь, а затем и Пионерскую. В общей сложности шествие продлилось 4 часа.

По последним данным "ОВД-Инфо", в Петербурге задержали 467 человек.

Фото: Piter.TV