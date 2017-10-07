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ОВД-Инфо сообщил о 467 задержанных в Петербурге
Сегодня, 16:23
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Butenko

ОВД-Инфо сообщил о 467 задержанных в Петербурге

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Речь идет об участниках несанкционированной протестной акции в центре Северной столицы.

Информационный сервис ОВД-Инфо продолжает вести собственную статистику по происходящему на митингах в поддержку Алексея Навального по всей стране. Санкт-Петербург находится на 2-м месте после Москвы по общему числу задержанных в ходе несанкционированных протестных акций. По состоянию на 16.30 счетчик издания показывает 467 задержаний, якобы произошедших в Петербурге. Правозащитники сообщают о приминении силы к задержанным, среди них также есть несовершеннолетние. Общая цифра задержанных в РФ сегодня, по данным сервиса, практически достигла 3000.

Теги: задержания в петербурге
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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