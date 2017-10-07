В Петербурге задержали около 100 сторонников Навального

Протестующие собрались у ТРК "Галерея" у площади Восстания.

В Санкт-Петербурге в рамках несогласованной протестной акции сторонников оппозиционного политика Алексея Навального задержали около ста человек. Такую оценку приводит "Новая газета".

Среди тех, кого взяли сотрудники полиции, есть журналисты и участники акции, которые несли красные таблички в поддержку Навального. Уточняется, что у одной из задержанных сломана нога, ее госпитализировали на машине скорой помощи. У другой девушки травма головы.

Также был задержан фотожурналист Давид Френкель и активист Ильдар Дадин. Френкеля вскоре отпустили, он заявил, что его били по голове.

Участники акции прошли от Марсового поля до Литейного проспекта, где начались первые задержания, и отправились в сторону площади Восстания. В настоящее время они движутся по Лиговскому проспекту в сторону Обводного канала.

Автозаки сейчас направляются к ТРК "Галерея" у станции метро "Площадь Восстания". По предварительным оценкам, там сейчас находятся около 500 человек.

Видео: Ася Романенкова / Piter.TV