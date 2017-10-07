На акции сторонников Навального начались задержания

Протестующие отправились с Марсового поля в сторону Литейного проспекта, который перекрыли правоохранители.

Сотрудники ОМОНа перекрыли Литейный проспект. Туда шла колонна сторонников Алексея Навального с Марсова поля.

Протестная акция в поддержку оппозиционного политика началась в 18:00. Уже через полчаса участники несанкционированного митинга двинулись в сторону Инженерного замка.

На Марсовом поле было небольшое количество полицейских, задержаний не было. В настоящее время сотрудников правоохранительных органов стало больше.

Несколько участников акции прорвали оцепление, их окружили правоохранители. Около двух десятков человек задержали. По словам корреспондента Piter.TV, сообщается, что женщине разбили голову, а также задержали журналиста, чье имя пока не называется. На Литейном сейчас остается большое число протестующих.

Фото и видео: Ася Романенкова / Piter.TV