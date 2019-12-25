Участники конфликта на Комендантском проспекте заключены под стражу

По ходатайству следователей 11 подозреваемых в участии в конфликте на Комендантском проспекте заключены под стражу.

Участники конфликта на Комендантском проспекте по ходатайству следствия заключены под стражу. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, вечером 13 июля у дома 71 по Комендантскому проспекту произошел конфликт между двумя группами мужчин, занимающихся частным извозом граждан. В ходе инцидента злоумышленники применяли травматическое оружие. Было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство".

В течение суток сотрудники полиции установили и задержали всех непосредственных участников конфликта. В ходе дальнейшего расследования оперативники задержали еще несколько подозреваемых в причастности к инциденту. В качестве подозреваемых были задержаны 12 человек, граждан Таджикистана и уроженцев южных регионов России. В ходе расследования полицейские также выявили нескольких соотечественников подозреваемых мигрантов, которые проживали с грубыми нарушениями миграционного законодательства РФ. Они помещены в центр содержания иностранных граждан для принудительного выдворения за пределы России.

По ходатайству следователей 11 подозреваемых в участии в конфликте на Комендантском проспекте заключены под стражу. Еще одному злоумышленнику продлен срок задержания.

Фото: Piter.tv