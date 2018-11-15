Участники группы The Pond Band погибли при крушении самолета на Багамах

Причины авиакрушения с туристами все еще выясняются.

Музыкальная группа The Pond Band и диджей погибли в результате крушения легкомоторного самолета на Багамских Островах. В общей сложности жертвами авиапроисшествия стали десять человек. Соответствующими данными с мировой общественностью поделились представители профсоюза местных исполнителей. Данные опубликовали журналисты из западного новостного агентства The Associated Press.

Среди тех, кого мы потеряли, - некоторые из талантливых и ярких представителей нашего шоу-бизнеса, в том числе участники группы The Pond Band и диджей. заявление профсоюза

Известно, что туристический самолет Cessna 402C от авиакомпании Flamingo Air разбился вскоре после вылета из международного аэропорта имени Линдена Пиндлинга в Нассау. Причины крушения борта в настоящее время выясняются. В связи с трагедией местное правительство Багамских Островов временно приостановило все рейсы для авиакомпании Flamingo Air.

G1: американский певец Оливер Три погиб в авиакатастрофе в Бразилии.

Фото: YouTube / The Pond Band