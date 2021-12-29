Участники акции протеста в Париже напали на журналистов

Пострадал один человек - охранник представителей СМИ.

Несколько десятков человек напали на съемочную группу агентства "Франс-Пресс" по время акции против обязательной вакцинации и введения вакцинных пропусков для посещения общественных заведений. Об этом сообщает само AFP.

Протестное мероприятие проходило в районе площади Трокадеро. Журналисты освещали событие, но вскоре на них напали неизвестные. Утверждается, что ими были "ультраправые" участники акции протеста, которых было не менее полусотни.

В результате нападения пострадал один из сотрудников "Франс-Пресс" – охранник журналистов. Он получил травму головы.

Согласно данным французского МВД, в воскресной протестной акции приняли участие около 54 тысяч человек.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Соединенным Штатам стоит задуматься, почему многие страны мира не обращаются к ним за помощью.

Видео: Twitter/LFConaction