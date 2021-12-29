Володин: многие страны жалеют об обращении к США за помощью

Обращение за поддержкой к Вашингтону может привести к потере государственности и экономики, уверен спикер ГД.

Соединенным Штатам стоит задуматься, почему многие страны мира не обращаются к ним за помощью. Такое мнение в эфире телевизионного канала "Россия 1" выразил спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин.

По его мнению, обращение государств за поддержкой к Вашингтону может привести к потере государственности, экономики и другим проблемам. В качестве примера он привел Ливию, Ирак и Украину. Володин уверен, что многие страны жалеют о решении обратиться к США за помощью.

А что же касается заявлений США и других стран – они должны себя спросить: почему к ним не обращаются, и, вообще, пускай покажут хотя бы одну страну, которая к ним обратилась, но потом не потеряла свою государственность или стала процветающей. Найдите эту страну. Вячеслав Володин, спикер ГД

Он отметил, что обращение стран за поддержкой к США привело к тому, что на их территориях теперь находятся американские советники и представители Североатлантического альянса, и "все это к добру не приведет".

Ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил американских чиновников в фальсификации сведений о России.

Видео: Telegram / СОЛОВЬЕВ