Трамп заявил, что ложь о России усложняла работу его администрации

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил американских чиновников в фальсификации сведений о России. Такие люди усложняли работу администрации, заявил бывший глава государства в ходе митинга с его сторонниками в Аризоне.
По мнению Трампа, самая сложная страна, с которой приходилось ему иметь дело, – это Соединенные Штаты.
У нас есть некоторые сумасшедшие люди, которые создали эти фальсификации: "Россия, Россия, Россия". Все сфабрикованное, все созданное.
Дональд Трамп, экс-президент США
Он считает, что ложь об РФ использовали против него, когда обвиняли в связях с ней.
Ранее президент США Джо Байден обвинил Трампа в попытке воспрепятствовать мирной передаче власти в стране.
Фото: Белый дом
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