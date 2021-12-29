Трамп заявил, что ложь о России усложняла работу его администрации

Он заявил, что самая сложная страна, с которой приходилось ему иметь дело, – это США.

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обвинил американских чиновников в фальсификации сведений о России. Такие люди усложняли работу администрации, заявил бывший глава государства в ходе митинга с его сторонниками в Аризоне.

По мнению Трампа, самая сложная страна, с которой приходилось ему иметь дело, – это Соединенные Штаты.

У нас есть некоторые сумасшедшие люди, которые создали эти фальсификации: "Россия, Россия, Россия". Все сфабрикованное, все созданное. Дональд Трамп, экс-президент США

Он считает, что ложь об РФ использовали против него, когда обвиняли в связях с ней.

Ранее президент США Джо Байден обвинил Трампа в попытке воспрепятствовать мирной передаче власти в стране.

Фото: Белый дом