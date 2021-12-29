Байден обвинил Трампа в попытке воспрепятствовать мирной передаче власти в стране

Речь идет о событиях, произошедших год назад, когда толпа напала на Капитолий.

Президент США Джо Байден обвинил бывшего главу государства Дональда Трампа в попытке воспрепятствовать мирной передаче власти в годовщину штурма Капитолия. Такое заявление он сделал во время выступления на конгрессе.

Впервые в истории президент не просто проиграл выборы, он попытался воспрепятствовать мирной передаче власти, когда жестокая банда напала на Капитолий. Но они не победили. Джо Байден, президент США

Причем по имени своего предшественника Байден не назвал. Он указал лишь, что экс-президент США вокруг выборов в 2020 году создал многочисленную ложь. По его словам, Трампа во время самого штурма "несколько часов наблюдал за происходящим по телевизору".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что реализуемые властями КНДР ракетная и ядерная программы представляют собой постоянную угрозу.

Видео: Белый дом