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Блинкен заявил, что ракетная и ядерная программы КНДР представляют собой постоянную угрозу

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КНДР провела 5 января испытания гиперзвуковой ракеты.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время американо-японских переговоров в формате "два плюс два" заявил, что реализуемые властями КНДР ракетная и ядерная программы представляют собой постоянную угрозу. Он отметил, что это подтвердил недавний запуск.

Между тем противоправные ядерная и ракетная программы КНДР представляют собой постоянную угрозу. И мы снова убедились в этом на нынешней неделе, когда состоялся последний запуск.

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Ранее в СМИ появилась информация о том, что КНДР 5 января провела испытания гиперзвуковой ракеты. Как сообщила береговая охрана Японии, ракета упала в Японское море.

Отмечается, что КНДР проводила ракетные испытания в последний раз в октябре 2021 года. Тогда был осуществлен запуск баллистической ракеты подводных лодок.

Ранее мы писали, что США следят за вводом миротворцев ОДКБ в Казахстан. 

Теги: ракетная и ядерная программы кндр, энтони блинкен
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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