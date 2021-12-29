Блинкен заявил, что ракетная и ядерная программы КНДР представляют собой постоянную угрозу

КНДР провела 5 января испытания гиперзвуковой ракеты.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время американо-японских переговоров в формате "два плюс два" заявил, что реализуемые властями КНДР ракетная и ядерная программы представляют собой постоянную угрозу. Он отметил, что это подтвердил недавний запуск.

Между тем противоправные ядерная и ракетная программы КНДР представляют собой постоянную угрозу. И мы снова убедились в этом на нынешней неделе, когда состоялся последний запуск. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Ранее в СМИ появилась информация о том, что КНДР 5 января провела испытания гиперзвуковой ракеты. Как сообщила береговая охрана Японии, ракета упала в Японское море.

Отмечается, что КНДР проводила ракетные испытания в последний раз в октябре 2021 года. Тогда был осуществлен запуск баллистической ракеты подводных лодок.

Ранее мы писали, что США следят за вводом миротворцев ОДКБ в Казахстан.