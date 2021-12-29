Псаки: США следят за вводом миротворцев ОДКБ в Казахстан

К ОДКБ за помощью обратился президент Казахстана.

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что США следят за вводом миротворцев ОДКБ в Казахстан. По ее словам, они еще не знают, было ли их приглашение лигитимно.

Мы внимательно следим за сообщениями об отправке объединенных миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. У нас есть вопросы такого запроса и того, насколько он легитимен или нет. Мы этого сейчас не знаем. Джен Псаки, представитель Белого дома

Напомним, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев к ОДКБ обратился за помощью в преодолении террористической угрозы на фоне протестов в стране. В ту же ночь совет принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан на ограниченный период для стабилизации обстановки в стране.

По словам Псаки, мировое сообщество будет следить за любыми нарушениями прав человека.

Ранее мы писали, что в Казахстане введен критический уровень террористической опасности.