Участникам "Конвоя свободы" не удалось блокировать Брюссель. Об этом рассказали местные журналисты со ссылкой на правоохранительные органы. Известно, что демонстранты планировали заблокировать столицу Бельгии в знак протеста из-за введенных правительством ковидных ограничений. В частности, власти страны ужесточили требования по передвижению граждан внутри Евросоюза.
Представители закона отметили, что десятки автомобилей, включая в список большегрузный транспорт, пытались проехать в центр Брюсселя. Там расположены главные институты ЕС. Полиция смогла перенаправить гостей на специальную автостоянку, расположенную на окраине города.
Небольшие группы демонстрантов, прибывших из Франции, отправились в итоге до европейского квартала Брюсселя. Шествия не было организовано из-за действий полиции. Представители закона напомнили демонстрантам, что они заранее не получили разрешение на митинг. В предотвращении шествия приняли участие около тысячи полицейских. У отдельных граждан представители закона отобрали холодное оружие и другие опасные предметы.
В Канаде проходят массовые протесты против ограничений по COVID-19.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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