Полиция не дала иностранцам заблокировать центр Брюсселя.

Участникам "Конвоя свободы" не удалось блокировать Брюссель. Об этом рассказали местные журналисты со ссылкой на правоохранительные органы. Известно, что демонстранты планировали заблокировать столицу Бельгии в знак протеста из-за введенных правительством ковидных ограничений. В частности, власти страны ужесточили требования по передвижению граждан внутри Евросоюза.

Представители закона отметили, что десятки автомобилей, включая в список большегрузный транспорт, пытались проехать в центр Брюсселя. Там расположены главные институты ЕС. Полиция смогла перенаправить гостей на специальную автостоянку, расположенную на окраине города.

Небольшие группы демонстрантов, прибывших из Франции, отправились в итоге до европейского квартала Брюсселя. Шествия не было организовано из-за действий полиции. Представители закона напомнили демонстрантам, что они заранее не получили разрешение на митинг. В предотвращении шествия приняли участие около тысячи полицейских. У отдельных граждан представители закона отобрали холодное оружие и другие опасные предметы.

В Канаде проходят массовые протесты против ограничений по COVID-19.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

