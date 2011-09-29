Участника украинского нацбатальона задержали при въезде в Крым

Мужчина арестован на два месяца.

Участника украинского национального батальона "Батальон имени Номана Челебиджихана"* (запрещен на территории России как террористический и экстремистский) сотрудники ФСБ РФ задержали при въезде в Крым. Соответствующее заявление сделали представители надзорного ведомства. Специалисты уточнили, что подозреваемый является уроженцем Херсонской области 1987-го года рождения. Он в декабре 2015 года на добровольной основе стал членом нацбата Украины. В обязанности мужчины входили охрана, проверка лиц и автомобильного транспорта, а также осуществление хозяйственной деятельности.

В ноябре 2022 года был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым при попытке въезда на территорию республики. пресс-служба силовиков

В настоящее время подозреваемый арестован по решению суда на два месяца. В его отношении ведется уголовное дело при участии Следственного комитета РФ.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости