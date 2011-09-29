Участника украинского нацбатальона задержали при въезде в Крым

Участника украинского национального батальона "Батальон имени Номана Челебиджихана"* (запрещен на территории России как террористический и экстремистский) сотрудники ФСБ РФ задержали при въезде в Крым. Соответствующее заявление сделали представители надзорного ведомства. Специалисты уточнили, что подозреваемый является уроженцем Херсонской области 1987-го года рождения. Он в декабре 2015 года на добровольной основе стал членом нацбата Украины. В обязанности мужчины входили охрана, проверка лиц и автомобильного транспорта, а также осуществление хозяйственной деятельности.
В ноябре 2022 года был задержан сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым при попытке въезда на территорию республики.
пресс-служба силовиков
В настоящее время подозреваемый арестован по решению суда на два месяца. В его отношении ведется уголовное дело при участии Следственного комитета РФ.
ФТС России сообщила о пресечении ввоза крупной партии гашиша с Украины.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все