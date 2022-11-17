ФТС России сообщила о пресечении ввоза крупной партии гашиша с Украины

Иностранец хотел ввезти в РФ 186 килограммов наркотиков.

Представители Федеральной таможенной службы (ФТС) России сообщили журналистам о пресечении ввоза крупной партии гашиша (запрещенного наркотического вещества) с территории Украины. В пресс-службе надзорного ведомства пояснили, что инцидент зафиксирован на таможенном посту "Убылинка" псковскими специалистами. Они выявили транспортное средство, которым управлял гражданин Украины. Были проведены оперативно-розыскные мероприятия.

Обнаружен тайник - двойное дно, - в котором находились 247 брикетов гашиша. В дальнейшем задержан еще один участник преступной группы, также гражданин Украины. пресс-служба ФТС России

Стоит уточнить, что в операции принимали участие сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России, от Северо-Западной оперативной и Псковской таможен. В общей сложности подозреваемый пытался транспортировать на территорию РФ 186 килограммов наркотиков. Эти вещества провозились транзитом через Латвию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 4 статьи 229.1 УК РФ. Речь идет о контрабанде наркотических средств организованной группой в особо крупном размере. Максимальное наказание за преступление предусматривает лишение свободы до 20 лет или пожизненное заключение.

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Фото и видео: Telegram / Sputnik Ближнее Зарубежье, ФСБ России