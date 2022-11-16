ФСБ задержала польскую дипломатку за взятку при ввозе алкоголя

Ей предложено покинуть территорию страны на недельный срок.

ФСБ России задержала польскую дипломатку за взятку в размере 20 тысяч евро при ввозе алкоголя. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

Гражданка Польши была задержана за подготовку фиктивной товаросопроводительной документации для освобождения от уплаты таможенных платежей. В МИД РФ ее объявили "неприемлемым лицом". Дипломатке предложено покинуть территорию страны на недельный срок.

Также ФСБ задержали трех граждан России, которые были причастны к организации каналов незаконного ввоза в РФ алкогольной продукции. В результате обысков изъята контрабандная партия алкоголя объемом более 40 тонн.

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Видео: Telegram / РИА Новости.