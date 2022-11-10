ФСБ: В Екатеринбурге предотвращен теракт в административном здании

Подозреваемый мужчина помещен под стражу.

В Екатеринбурге предотвращен теракт в административном здании. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы ФСБ по Свердловской области. Известно, что подозреваемый мужчина 47-ми лет был задержан в ходе совместной операции надзорного ведомства и органов внутренней контрразведки. По предварительным сведениям, мужчина является сторонником запрещенных движений, которые признаны на территории РФ террористическими и экстремистскими. В доме у фигуранта расследования найдены самодельные зажигательные устройства (пять единиц). Опасные предметы изъяты оперативниками.

…При подготовке к реализации (...) задержан 47-летний гражданин РФ, намеревавшийся совершить в Кировском районе Екатеринбурга террористический акт. пресс-служба ФСБ по региону

В пресс-службе ФСБ РФ добавили, что мужчина намеревался посеять панику среди местного населения, а также дестабилизировать работу муниципальных и региональных органов власти. По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 1 статьи 30, пункту "а" части 2 статьи 205 УК РФ. Сейчас подозреваемый помещен под стражу. Оперативники разыскивают соучастников преступления.

Экс-директору ДК Фарберу дали реальный срок за поджог военкомата в Удмуртии.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости