Экс-директору ДК Фарберу дали реальный срок за поджог военкомата в Удмуртии

Преступник получил наказание в виде лишения свободы на 3 года и 2 месяца.

Бывшему директору дома культуры в деревне Мошенка Тверской области Илье Фарберу дали реальный срок за поджог военкомата в Удмуртии. Судебная инстанция признал мужчину виновным. Фигурант расследования приговорен к трем годам и двум месяцам лишения свободы. Известно, что житель Красногорска совершил преступления на территории поселка Игра. Ранее мужчина признал вину в полном объеме, но отказался давать показания.

….Умысла на уничтожение чужого имущества у него не было… хотел проверить, себя сможет ли бросить бутылку в военкомат и призывной пункт, увидев огонь, понял, что натворил, жалеет о том, что сделал. допрос обвиняемого

Суд учел смягчающие обстоятельства, среди которых: шаткое состояние здоровье, маленькие дети. Отягчающими обстоятельствами послужил рецидив преступления. Кроме тюремного заключения мужчина также заплатит штраф в размере 2,6 миллиона рублей.

В Удмуртии задержали подозреваемого в поджогах военкоматов.

Фото и видео: ФСБ России