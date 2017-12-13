Еще одного участника дела об "Интендантских складах" отправили под домашний арест до сентября

Речь идет о бизнесмене Валерии Кудряшове.

Красногвардейский районный суд избрал меру пресечения предпринимателю Валерию Кудряшову. Его обвиняют в мошенничестве по делу об "Интендантских складах". Об этом 30 июля сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ранее суд приговорил к домашнему аресту до 10 сентября еще одного фигуранта дела - Алексея Бирюкова. Он был заместителем директора по стратегическому развитию ФГКУ "СЗД". По версии следствия, с октября 2015 по март 2017 мужчина, руководствуясь корыстной целью и поддерживая приятельские отношения с ИП "Кудряшовым В.А.", генеральным директором АО "Ремстройфасад" Булыгиным Н.А. и иными неустановленными лицами, оказывал им содействие в хищении не менее 25 млн рублей. Деньги были выделены Министерством культуры РФ. Они должны были пойти на производство работ по капитальному ремонту и реставрации "Здания Главного Кригс-Комиссариата "Интендантские склады".

Кудряшов является ИП, а также учредителем и генеральным директором юридических лиц, обладающих признаками фиктивности. Следствие полагает, что при помощи их он получил денежные средства, перечисленные ФГКУ на расчетные счета АО "Ремстройфасад", после чего обналичил их. Свою вину он не признает.

Кудряшов останется под домашним арестом до 10 сентября 2019.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что задержан подозреваемый по факту нападения в бизнес-центре.

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