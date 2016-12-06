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Задержан подозреваемый по факту нападения в бизнес-центре
Сегодня, 21:24
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maksimmowa

Задержан подозреваемый по факту нападения в бизнес-центре

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В полицию доставили мужчину, подозреваемого в совершении нападения в бизнес-центре. Новость сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 30 июля.

Известно, что мужчина пришел в один из офисов бизнес-центра на площади Конституции. Неизвестный выразил свое недовольство предлагаемыми в организации услугами, а затем нанес телесные повреждения двум сотрудникам офиса предметом, похожим на топор. Пострадавшие госпитализированы.

Впоследствии сотрудники полиции оперативно установили место нахождения предполагаемого злоумышленника. В настоящее время подозреваемый доставлен в полицию для дальнейших выяснений.

Фото: Pixabay

Теги: задержан подозреваемый, нападение в бизнес центре
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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