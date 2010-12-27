Глава Дирекции по сохранению культурного наследия ЛО останется под домашним арестом до сентября

Он помог похитить более 2,5 млн рублей у Минкультуры РФ.

Красногвардейский районный суд Петербурга избрал меру пресечения Алексею Бирюкову. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По версии следствия, с октября 2015 по март 2017 мужчина, руководствуясь корыстной целью и поддерживая приятельские отношения с ИП "Кудряшовым В.А.", генеральным директором АО "Ремстройфасад" Булыгиным Н.А. и иными неустановленными лицами, оказывал им содействие в хищении не менее 25 млн рублей. Он занимал пост директора по стратегическому развитию развитию ФГКУ "СЗД". Деньги были выделены Министерством культуры РФ. Они должны были пойти на производство работ по капитальному ремонту и реставрации "Здания Главного Кригс-Комиссариата "Интендантские склады".

Бирюков признал свою вину. Под домашним арестом он останется до 10 сентября 2019 года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что задержан координатор проекта "Объединенные демократы".

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