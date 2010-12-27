Участника акции против Соловьева арестовали за сопротивление полиции

Молодой человек получил 10 суток.

Петроградский районный суд на десять суток арестовал активиста Павла Иванкина, выступившего против телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщает "Группа помощи задержанным" на своей странице в ВК.

Задержанному вменяют неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Остальных шестерых отпустили домой без составления протокола.

Напомним, что 2 ноября Владимир Соловьев прибыл в Севреную столицу на свой творческий вечер в ДК им. Ленсовета. В честь приезда знаменитости на пересечении Малого и Каменноостровского проспектов встали активисты с плакатами. На одном из "знамен" активистов было написано "Я по дивным песням соловьев нахожу" и нарисована карикатура на Соловьева, на другом журналиста сравнили с идеологом расизма в нацистской Германии Юлиусом Штрейхером.

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Фото: Вечер с Владимиром Соловьевым/вк