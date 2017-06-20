Молодые люди стояли на пересечении Малого и Каменноостровского проспектов с плакатами, в честь приезда знаменитости.

В пятницу, 2 ноября, в Петербурге задержаны активисты, выступавшие против телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщает "Группа помощи задержанным" на своей странице в ВК.

Пока известно о 4-х задержанных: Родион Панасюк, Роман Самойлов, Дмитрий Гусев и Светлана.

Молодые люди стояли на пересечении Малого и Каменноостровского проспектов с плакатами, в честь приезда знаменитости. На одном из "знамен" активистов было написано "Я по дивным песням соловьев нахожу" и нарисована карикатуцра на Соловьева.

Напомним, что Владимир Соловьев прибыл в Севреную столицу на свой творческий вечер в ДК им. Ленсовета.

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Фото:Вечер с Владимиром Соловьевым/вк