Председателя ЖСК "Парнас Парк" приговорили к 3-м годам условно 

Сергей Бендерский путем мошенничества получил свыше 14 миллионов рублей.

Дзержинский суд города приговорил председателя ЖСК "Парнас Парк" к 3-м годам условно. Об этом сообщает "Фонтанка".

Согласно следствию, Сергей Бендерский сам разработал план, согласно которому он, пользуясь должностными обязанностями, осуществлял хищение крупных сумм с 2013 по 2016 года.

Отметим, что на момент сбора денег у подсудимого не было разрешения на строительство.

Известно, что финансирование строительства "Парнас Парк" осуществлялось за счет пайщиков. Так, на счет Сергея Бендерского поступило около 15 миллионов рублей, 14 из которых он снял и потратил на собственные нужды.

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